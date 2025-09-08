Capone: “Sono donna e femminista, basta stereotipi. Sogno un mondo diverso”

Un intervento carico di emozione e di visione, quello di Loredana Capone, che ha scelto di affrontare il tema della parità di genere non solo con la forza dei dati e delle rivendicazioni, ma con la propria esperienza personale.
“Sono donna, ma mi sento femminista – ha affermato –. Ho avuto la fortuna di avere un marito che ha scelto di dedicarsi anche alle figlie per permettermi di fare politica”. Un passaggio che ha strappato applausi, sottolineando come la condivisione dei ruoli in famiglia non sia un atto di debolezza o rinuncia, ma un modello di equilibrio e rispetto.
Capone ha poi puntato il dito contro uno degli stereotipi più radicati, quello della donna costretta a fare tutto da sola, nel silenzio e nell’indifferenza dell’uomo. “Lotterò per allontanare questo pregiudizio, perché non è solo una gabbia culturale, ma una violenza invisibile che limita la libertà delle donne e soffoca la possibilità di una vera equità”.
Il discorso si è fatto ancora più incisivo quando la presidente del Consiglio regionale ha affrontato il tema del possesso: “Lotterò contro lo stereotipo del possesso: ‘Sei mia, ma mia di chi?’. Una frase che purtroppo non appartiene solo a storie private, ma diventa il germe di tante violenze che ancora oggi leggiamo nelle cronache”.
Infine, lo sguardo verso il futuro: “Io sogno un mondo diverso – ha concluso Capone –. Un mondo in cui una donna non debba giustificarsi per le proprie scelte, non debba lottare due volte per essere riconosciuta e in cui nessuno si senta proprietario della vita di un’altra persona”.
Un messaggio chiaro, che intreccia politica e vita quotidiana, e che ribadisce l’urgenza di un cambiamento culturale capace di tradursi in una società più giusta ed eguale.
