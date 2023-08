Capone: ‘Già oltre 300mila firme per il salario minimo’

“Non è tutto perso, siamo già in 300mila ad aver sottoscritto la petizione per il salario minimo. Possiamo fare ancora di più. Il salario minimo è la partenza”. Lo dichiara Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese è vice presidente del Pd.

“Oltre 300 mila firme per un obiettivo sacrosanto – aggiunge -. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro dice la nostra Costituzione, e fino a qui tutto bene, poi c’è la vita di tutti i giorni che si consuma fuori da quelle pagine, quella per cui il lavoro si fa boccone durissimo da mandare giù. E tutto questo se il lavoro ce l’hai, perché se non sei nemmeno tanto più giovane e l’azienda per cui lavoravi ha chiuso ti devi anche reinventare. C’è tanta strada da camminare ancora, troppa, e l’orizzonte della dignità sembra uno di quei tramonti invernali che nessuno vede eppure tutti sanno che potrebbe essere il più bello di sempre”, conclude Capone.

