Alla Juventus basta una perla del giovane Fagioli per superare, di misura, un Lecce pericoloso solo nel finale. Baroni schiera Blin in mediana e Oudin sulla fascia. Gallo vince il ballottaggio con Pezzella. Fra le fila dei bianconeri presenti in campo dal primo minuto i giovanissimi Miretti e Soulè.

Il primo guizzo di giornata è bianconero: al 25esimo Cuadrado riceve palla sull’out di destra e cerca il palo più lontano con un tiro rasoterra che termina però sul fondo. Per assistere alla prima parata del match bisognerà attendere il 32esimo, minuto in cui Rabiot dalla distanza offre a Falcone una presa facile e centrale. Al 42esimo ci prova Miretti con il destro, la palla termina sul fondo dopo una deviazione. Sugli sviluppi del corner seguente ancora Rabiot, questa volta di testa, impegna Falcone, che smanaccia in angolo. Un primo tempo tutt’altro che altisonante terminerà a reti inviolate e con poche nitide palle gol.

La Juve prova a rendersi pericolosa già ad inizio ripresa: Gatti schiaccia di testa, ma Falcone blocca a terra. Il Lecce si affaccia dalle parti di Szczesny per la prima volta al 51esimo: tentativo coraggioso di Gendrey che termina però in curva. I bianconeri tornano a rendersi pericolosi sul capovolgimento di fronte. Miretti, Kostic, Milik: nessuno calcia, Falcone anticipa con coraggio Cuadrado subendo fallo dal colombiano. Con l’ingresso di Kean al posto di Miretti gli ospiti si ridisegnano e passano dal 4-3-3 ad un 4-4-2 a trazione offensiva. Baroni, intanto getta in mischia Banda e richiama in panca Oudin. Al 64esimo Milik costringe ancora una volta Falcone alla respinta, poi è bravo Baschirotto a intervenire prima di Kean. Proprio l’ex Psg si renderà protagonista tre minuti dopo, con un’inzuccata che termina al lato. Allegri getta in mischia anche un altro giovane, Iling-Junior, che appena entrato confezionerà l’assist per Fagioli, autore di un vero e proprio capolavoro. Ospiti in vantaggio al 73esimo. Il Lecce prova a reagire all’80esimo con Hjulmand, che ci prova al volo con il destro, ma senza successo. Il capitano giallorosso ci riproverà all’89esimo, ma troverà il palo a dirgli di no. Cross dalla sinistra di Banda al 90esimo, Colombo osserva il pallone scorrere sul fondo senza riuscire a toccarlo.

Termina dunque 1-0 in favore dei piemontesi la sfida del Via del Mare, con il Lecce che venerdì sarà di scena a Udine. (Foto Emmanuele Mastrodonato)

LECCE-JUVENTUS 0-1

RETE: 73’ Fagioli

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Blin (15’st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (42’st Rodriguez), Strefezza (37’st Di Francesco), Ceesay (37’st Colombo), Oudin (15’st Banda). Panchina: Bleve, Dermaku, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Voelkerling, Umtiti, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro, McKennie (1’st Fagioli), Miretti (16’st Kean), Rabiot, Soulé (39’st Bonucci), Milik, Kostic (27’st Iling-Junior). Panchina: Pinsoglio, Perin, Rugani, Compagon. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Daniele Chiffi.

AMMONITI: Miretti, Cuadrado, Milik, Gatti, Ceesay, Pongracic, Iling-Junior, Di Francesco.

NOTE: Recuperi 1’pt, 5’st. Angoli: 6-6. Spettatori paganti: 5912. Abbonamenti: 19948. Totale spettatori: 25860. Incasso paganti: 494119,00. Quota abbonamenti: 305270,94. Incasso totale: 799389,94.