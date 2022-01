Bari – Ancora polemica sul concertone di Capodanno. Azzurri e Fratelli d’Italia sul piede di guerra. “Crea sconcerto che il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, per piaggeria personale, si sia reso responsabile di un veglione in piena regola al teatro Petruzzelli. Per questo, interrogheremo il ministro Speranza per sapere se sia possibile che un sindaco abbia permesso che l’evento si svolgesse con quelle modalità e con le ovvie conseguenze che vedremo, in termini di contagio, nei prossimi giorni”. Così l’on. Elvira Savino di Forza Italia.”Le immagini sono inaccettabili -prosegue- e sono uno schiaffo a tutte le persone che hanno trascorso la serata di fine anno a casa, con pochi intimi, proprio per timore del virus. Il pubblico in piedi a ballare, mentre i contagi schizzano alle stelle e tanti locali e discoteche sono rimasti chiusi. Una circostanza gravissima – conclude Savino – che porteremo all’attenzione del governo e del ministro alla Salute”.