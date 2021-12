BARLETTA – Il Teatro Curci di Barletta non avrà il suo spettacolo di Capodanno. Sfuma a ridosso del 2022 l’iniziativa proposta dal direttore artistico Fabio Troiano, per via della mancanza di fondi che di fatto compromette lo show. Dopo la cancellazione dello scorso anno per l’emergenza Covid, quest’anno il fattore economico anticipa le problematiche legate alla situazione sanitaria.

Sarà quindi la stagione di prosa, con il cartellone presentato nelle scorse settimane, a conquistare la scena del Curci. Le restrizioni anti-Covid e l’incremento dei contagi non hanno però intaccato la campagna abbonamenti, confermando la tradizione teatrale che può vantare Barletta. A prescindere dalle risorse economiche a disposizione.