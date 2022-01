BAT – Non è bastata l’ordinanza anti-botti a Barletta. Nell’intera BAT, la vigilia di Capodanno ha messo in mostra il consueto accompagnamento pirotecnico prima, durante e dopo la mezzanotte, con diversi cittadini della sesta provincia pugliese che hanno festeggiato il 2022 con fuochi d’artificio e non solo.

Controlli nella notte da parte dei Carabinieri, che hanno setacciato la provincia fin dal pomeriggio del 31 dicembre alla ricerca di materiale pirotecnico illecito. Le sanzioni hanno soltanto limitato e non eliminato le trasgressioni, né tantomeno gli atti vandalici che hanno messo in pericolo persone e mezzi di trasporto.

L’ASL provinciale ha segnalato due eventi in relazione alle esplosioni della vigilia. Un ragazzo straniero di 28 anni ha subito un trauma da scoppio alla mano destra, riportando l’amputazione di due dita. In piena notte, è stato poi trasferito dal Pronto Soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria al reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Bari, con una prognosi di 30 giorni. Una donna di 35 anni, invece, ha subito un trauma di lieve entità all’occhio sinistro.

Atti vandalici anche a Bisceglie, dove nella notte l’azienda di igiene pubblica Green Link, appena subentrata ad Energetikambiente, ha subito il furto delle chiavi dei mezzi di trasporto. Garantito soltanto il 30% del servizio di raccolta grazie ad alcune copie delle chiavi disponibili, creando comunque disagi in città e rimandando l’implementazione delle attività a lunedì.

Ma è anche una notte di gioia nella BAT. È di Andria la prima nascita della sesta provincia: a mezzanotte e trenta, mamma Stefania, 28 anni ha dato alla luce la piccola Maria presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Bonomo. L’ASL ha comunicato le ottime condizioni di salute di entrambe, regalando anche il sorriso più grande di questo inizio del 2022.