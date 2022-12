BARI – I baresi tornano a viaggiare. Cadute tutte le restrizioni covid ormai da tempo e con il “caso Cina” che al momento allerta ma non fa paura, i cittadini del capoluogo hanno deciso di trascorrere fuori città questo capodanno 2023. Le mete più gettonate restano le capitali europei per la classica tre giorni 30 dicembre – 2 gennaio, complici anche i collegamenti diretti dall’aeroporto di bari. Ma vanno per la maggiore anche gli Emirati (per il mare e le temperature miti) e nord Europa (per l’aurora boreale). I prezzi variano: dai 600 euro per le capitali ai 2000 per l’oltreoceano. E una cosa è certa: quest’anno il potere di spesa è tornato nelle tasche dei baresi.

