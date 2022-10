Vittorio Boiocchi, 60 anni e capo ultrà dell’Inter, è morto in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Figino. Stava rientrando a casa quando è stato colpito da quattro o cinque colpi al collo e al torace. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Boiocchi era un nome storico nel mondo ultrà: con Franchino Caravita era uno dei leader storici dei Boys dell’Inter. La notizia è arrivata a San Siro, dove si stava giocando Inter Sampdoria: la Curva nerazzurra è rimasta in silenzio e senza striscioni.