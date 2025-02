Capitanata, spaccio e illegalità diffusa: 6 arresti

Nel corso dei servizi svolti in Provincia dall’Arma nell’ultimo periodo, finalizzati al controllo del territorio e al contrasto delle forme di illegalità diffusa, i Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente un 21enne del luogo, associato presso la casa Circondariale di Foggia. Nella circostanza i militari dell’Arma, dopo aver fermato il giovane a Lucera durante un posto di controllo, avendo notato l’atteggiamento sospetto del ragazzo, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale successivamente estesa alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto circa 70 grammi tra hashish e marijuana – in parte già confezionati in dosi -, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, circa duemila euro in contanti – ritenute provento di spaccio -, nonché un taccuino su cui erano annotati nominativi e cifre.

A Vico del Gargano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del luogo, attualmente ristretto ai domiciliari. I militari dell’Arma dopo avere rinvenuto, nel corso di un rutinario controllo, 2,5 grammidi hascisc indosso all’indagato, hanno perquisito la sua abitazione, presso la quale hanno trovato ulteriori 5 panetti della stessa sostanza stupefacente, del peso complessivo di circa mezzo chilo.

A Foggia i Carabinieri della Stazione Candelaro, dopo aver raccolto diverse segnalazioni provenienti dagli abitanti del quartiere su movimenti sospetti all’interno di una casa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione di via san Giovanni Bosco, durante la quale hanno rinvenuto circa 15grammi tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione. Il proprietario di casa, un pregiudicato 42enne foggiano già ristretto ai domiciliari da luglio 2023 per analoghe condotte, è stato dapprima tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, per poi essere tradotto in carcere in seguito all’aggravamento della misura restrittiva.

Sempre a Foggia, Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato per evasione un 44enne del luogo, pluripregiudicato, condannato alla detenzione domiciliare presso il proprio appartamento nel quartiere Candelaro. L’arrestato, recatosi inizialmente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Riuniti per un malessere, dopo aver fatto perdere le proprie è stato rintracciato dai militari dell’Arma in questa via Lucera, a distanza di tre giorni.

A Carapelle, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per evasione un 52enne del luogo, rintracciato fuori dalla propria abitazione, presso cui era ristretto cautelarmente dai primi di dicembre per maltrattamenti in famiglia.

A Cerignola, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina un 37enne del luogo, tradotto in carcere. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione dell’indagato hanno rinvenuto, occultate in un ripostiglio, tre pistole scacciacani – di cui una modificata e resa idonea all’esplosione di colpi cal. 9 -, nonché 38 munizioni.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts