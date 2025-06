Capitanata, pronto il piano sicurezza estivo per lidi e centri turistici

La Prefettura di Foggia ha messo potenziato i controlli contro mala movida e il degrado urbano

Con l’arrivo della stagione estiva, la Prefettura di Foggia ha predisposto un piano straordinario di controlli e potenziamento dei servizi per far fronte al previsto aumento di presenze nelle principali località balneari e mete turistiche della Capitanata. Le misure sono state definite in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi l’11 giugno.

L’obiettivo è garantire una cornice di piena sicurezza, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso turistico, attraverso l’impiego di risorse supplementari messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito del piano nazionale di potenziamento della vigilanza estiva.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione del fenomeno della “mala movida”, con azioni mirate a contrastare spaccio di stupefacenti, somministrazione e vendita di alcolici a minori, emissioni sonore fuori norma e disturbo della quiete pubblica. A questo proposito, è stata condivisa con i sindaci la necessità di uniformare gli orari di cessazione della musica nei locali, diversificandoli tra fine settimana e giorni feriali, anche in base alla tipologia dei centri abitati.

Le Polizie locali, in coordinamento con le Forze di Polizia, saranno impegnate in controlli serrati contro l’alcol ai minori, in violazione della legge 125/2001, e sulla regolarità delle licenze commerciali e delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Sul fronte sanitario, è stato riattivato il tavolo di coordinamento presso la Prefettura, con la partecipazione dei sindaci del Gargano, dei rappresentanti del Dipartimento Salute della Regione Puglia, delle Direzioni Generali del Policlinico di Foggia e della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

In tale sede, la Direzione Generale della ASL di Foggia ha illustrato un piano di potenziamento degli organici volto a garantire adeguati livelli di assistenza nelle aree che, nei mesi estivi, registrano un aumento esponenziale di residenti e turisti, con un’attenzione particolare ai territori a più alta vocazione turistica.

Il piano rappresenta un’importante risposta preventiva alle esigenze di sicurezza urbana, ordine pubblico e assistenza sanitaria, in vista di un’estate che si preannuncia intensa per il territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts