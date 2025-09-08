Capitale italiana del libro 2026, Nardò e Tito in finale

Il 17 settembre le audizioni a Roma. In palio 500mila euro per il Comune vincitore

Ci sono anche Nardò, in provincia di Lecce, e Tito, in provincia di Potenza, tra le cinque città finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale italiana del libro 2026. Una doppia soddisfazione per Puglia e Basilicata, che vedono rappresentati due territori fortemente legati alla cultura e alla promozione della lettura.

La giuria, presieduta da Adriano Monti Buzzetti Colella, ha selezionato i cinque Comuni finalisti tra undici candidature. Oltre a Nardò e Tito, in corsa anche Carmagnola (Torino), Perugia e Pistoia.

Il progetto di Nardò si intitola “Nardò Capitale della Lettura Rigenerativa: Territori, Comunità, Futuro”, mentre quello di Tito porta il titolo “Una lettura che rigenera. Tito 2026, tra identità, diversità, comunità e futuro”.

Le audizioni pubbliche si svolgeranno il 17 settembre a Roma, nella sede del ministero della Cultura. Ogni Comune avrà 60 minuti a disposizione: 30 per presentare il dossier e 30 per rispondere alle domande della giuria.

Il Comune vincitore otterrà un contributo di 500mila euro per realizzare le attività previste dal progetto. Dopo le audizioni, sarà la giuria a sottoporre al ministro della Cultura il nome della città designata come Capitale italiana del libro 2026.

Per Puglia e Basilicata una straordinaria opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione della lettura come strumento di coesione sociale e sviluppo.

