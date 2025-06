Capitale italiana del libro 2026: in corsa anche Nardò e Tito

Sono undici i Comuni italiani che hanno presentato la propria candidatura per ottenere il titolo di Capitale italiana del libro 2026. A comunicarlo è il Ministero della Cultura, che ha chiuso il bando lo scorso 26 maggio, data entro la quale i dossier completi sono stati inviati al Dipartimento per le attività culturali.

Le città candidate sono: Avezzano (AQ), Belvedere Marittimo (CS), Carmagnola (TO), Nardò (LE), Perugia, Pianezza (TO), Pistoia, San Benedetto del Tronto (AP), Soncino (CR), Squillace (CZ) e Tito (PZ).

Sarà una giuria composta da cinque esperti indipendenti nel campo della cultura e dell’editoria, designati ogni anno dal Ministero, a selezionare la nuova Capitale. Entro il 15 settembre verranno individuati fino a dieci progetti finalisti. I rappresentanti delle città selezionate saranno poi invitati a partecipare a un incontro per la presentazione pubblica e l’approfondimento del dossier.

La proclamazione della città vincitrice è attesa entro il 15 ottobre 2025, dopo la presentazione della proposta definitiva al ministro della Cultura. Alla Capitale italiana del libro 2026 sarà assegnato un contributo di 500mila euro destinato alla realizzazione del progetto culturale e alla promozione della lettura.

Il riconoscimento, istituito per valorizzare il libro e la lettura come strumenti di crescita culturale e inclusione sociale, è stato già conferito in passato a Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023) e Taurianova (2024). La Capitale italiana del libro in carica per il 2025 è Subiaco, nel Lazio.

