Capitale della cultura 2027, vince Pordenone

Roma – Pordenone sara’ la capitale della cultura per il 2027.

L’annuncio del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza della giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate.

Pordenone succede ad Agrigento 2025, L’Aquila 2026. La città vincitrice conterà di un contributo di un milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Resta l’amaro in bocca per le città pugliesi: Brindisi, Alberobello, Gallipoli e per la piccola cittadina lucana di Aliano ma i progetti, continuano

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author