Capitale Cultura 2028: tra le candidate Melfi, Vieste, Galatina e Gravina

Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato l’interesse a partecipare alla selezione per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, rispondendo all’avviso pubblico emanato dal Ministero della Cultura. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che valorizza la cultura come motore di sviluppo territoriale, inclusione sociale e rigenerazione urbana.

L’elenco delle città e delle unioni di Comuni che hanno trasmesso la propria candidatura entro il termine del 3 luglio 2025 è eterogeneo e rappresentativo della varietà del patrimonio culturale italiano. Vi compaiono grandi città, borghi storici e realtà aggregate, espressione della vivacità culturale diffusa da nord a sud del Paese.

Le città candidate sono

Anagni (Lazio), Ancona (Marche), Bacoli, Benevento, Mirabella Eclano, Sala Consilina, Sessa Aurunca e l’Unione dei Comuni “Città Caudina” (Campania)

Catania (Sicilia)

Colle di Val d’Elsa, Fiesole e Massa (Toscana)

Forlì (Emilia-Romagna)

Galatina, Gravina in Puglia e Vieste (Puglia)

Gioia Tauro (Calabria)

Melfi (Basilicata)

Moncalieri (Piemonte)

Pieve di Soligo e Valeggio sul Mincio (Veneto)

Pomezia e Tarquinia (Lazio)

Rozzano (Lombardia)

Sarzana (Liguria)

Con la pubblicazione della lista ufficiale, prende avvio la seconda fase del percorso di candidatura. Entro il 25 settembre 2025, ogni città dovrà presentare un dossier progettuale, che includa il piano culturale, gli obiettivi attesi, la sostenibilità economica, il coinvolgimento degli attori del territorio e le strategie di sviluppo.

Il titolo di Capitale italiana della Cultura viene conferito per un anno a una città in grado di proporre un progetto culturale di ampio respiro, capace di generare impatto duraturo e inclusivo. I precedenti vincitori – da Matera (2019) a Agrigento (2025), passando per Procida, Parma, Pesaro e il tandem Bergamo-Brescia – hanno avviato percorsi significativi di crescita e trasformazione urbana e sociale.

Le prossime capitali già designate sono L’Aquila (2026) e Pordenone (2027). La selezione per il 2028 culminerà con la proclamazione ufficiale della città vincitrice entro marzo 2026, a cura di una Commissione di esperti nominata dal Ministero.

L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, continua a confermarsi uno strumento strategico per promuovere la cultura come risorsa fondamentale per la coesione territoriale e la competitività sostenibile.

