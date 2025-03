Capitale Cultura 2027, Giuli: “Straordinario lavoro da tutte le città candidate”

Pordenone è ufficialmente la Capitale Italiana della Cultura 2027, ma Alessandro Giuli, ministro della cultura, ha elogiato tutte le finaliste: “Le candidature sono state valutate da una giuria indipendente di altissimo livello. Tutte le città arrivate in finale hanno svolto un lavoro appassionato e meritevole, presentando dieci progetti straordinari”, ha sottolineato Giuli.

Il ministro ha poi evidenziato il valore dell’iniziativa: “È un modello di dialogo e un insegnamento per tutti. Abbiamo creato il Cantiere Città per non disperdere le progettualità emerse e da quest’anno è nata anche la Junior edition, un progetto dedicato ai ragazzi per coinvolgerli in un percorso culturale”.

Oltre a Pordenone, le altre città finaliste erano Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pompei, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona.

