Capitale Cultura 2027, D’Attis (FI): “Peccato per Brindisi, ma ora la città ha le basi per guardare al futuro”

“La fumata nera per Brindisi, che ha sfiorato il sogno della proclamazione a Capitale italiana della Cultura, è un vero peccato soprattutto considerando l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Marchionna, con tutto il suo staff, in vista della candidatura”. È il commento dell’on. Mauro D’Attis, segretario regionale di FI, a margine del lavoro svolto dal primo cittadino e dall’intero staff che hanno lavorato per centrare l’obiettivo mancato. “Infatti- prosegue D’Attis- non si arriva per caso a presentare il progetto di una città, ma ci vuole un grande impegno di visione e programmazione che questa Giunta comunale, in soli due anni, ha egregiamente portato avanti. Si tratta di un lavoro di connessione ed espansione delle realtà culturali del territorio che non andrà sprecato e che costituisce oggi una preziosa base per guardare al futuro. La città beneficerà dei frutti di quanto seminato in questo percorso”.

