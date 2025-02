Caos in Serie C, Valerio Antonini: “Taranto escluso dal campionato”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, si scaglia contro la gestione della Serie C e le recenti decisioni della giustizia sportiva. In un duro sfogo sui social, Antonini denuncia l’esclusione del Taranto, la possibile penalizzazione del Messina (tra 4 e 6 punti) e l’incertezza sulla situazione della Turris. A queste si aggiungono i problemi di Triestina e Lucchese, oltre alle penalizzazioni già inflitte in passato a squadre come il Catania.

Il presidente granata parla di un girone “completamente falsato” e annuncia di voler richiedere formalmente copia delle fideiussioni presentate dalle società oggi in crisi, nonché i parametri di bilancio con cui sono state iscritte al campionato. Antonini non usa mezzi termini, definendo la situazione “vergognosa” e il campionato “senza senso”, con squadre in difficoltà economica e formazioni under 23 “senza ratio”.

Il suo attacco si conclude con una sentenza lapidaria: “È tutta una buffonata”. Un duro atto d’accusa che alimenta il dibattito sulle condizioni e la credibilità della Serie C.

