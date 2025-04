Caos in campo durante la parita: Daspo per dirigente del Mesagne

MESAGNE – Dopo essere entrato in campo, avrebbe minacciato e aggredito un giocatore della squadra avversaria, intimorendo anche giocatori e dirigenti ospiti presenti in panchina. Per questo, la Polizia di Stato di Brindisi, lo scorso 23 aprile, ha notificato il DASPO emesso dal Questore Giampietro Lionetti nei confronti di un dirigente della squadra del Mesagne che milita nel campionato di Calcio di Promozione.

Secondo le indagini condotte dall’Ufficio UIGOS del Commissariato di P.S. di Mesagne e la successiva attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, durante l’incontro casalingo del Mesagne contro la Virtus Matino, disputatisi il 2 marzo 2025, l’uomo avrebbe indebitamente fatto accesso nel terreno di gioco, minacciando e tentando di aggredire un giocatore della squadra avversaria, dopo aver tentato di intimorire i giocatori e dirigenti della squadra ospite presenti in panchina.

Così, il Questore ha adottato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, nei confronti del dirigente che si sarebbe reso autore della una condotta violenta.

Si coglie l’occasione per ricordare che il Daspo è un provvedimento amministrativo adottato nel quadro delle attività dirette ad infrenare i fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

