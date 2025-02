Caos carcere Potenza: sindacati polizia penitenziaria chiedono interventi urgenti

I sindacati della polizia penitenziaria hanno inviato un appello al prefetto di Potenza per denunciare la grave situazione in cui versa il carcere cittadino. In una lettera firmata da SINAPPE, UIL.PA, OSAPP, USPP e CGIL-FP, le organizzazioni lamentano la carenza di personale maschile e criticano l’inerzia del provveditorato distrettuale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari.

Secondo i sindacati, l’assegnazione in sovrannumero di unità femminili sta aggravando le difficoltà operative, poiché il personale femminile non può essere impiegato nelle sezioni maschili. Con l’imminente apertura di un nuovo padiglione detentivo, il rischio di compromissione della sicurezza aumenta.

Un’altra questione sollevata riguarda l’assegnazione crescente di detenuti con problematiche psichiatriche, che sta mettendo sotto pressione il personale. Inoltre, i sindacati contestano il continuo invio di agenti in altre strutture, penalizzando il carcere di Potenza già in crisi.

Se le istituzioni non interverranno, le sigle sindacali annunciano un sit-in di protesta per portare all’attenzione pubblica le criticità della struttura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author