Canzoniere Grecanico Salentino, 50 anni di musica e radici

50 anni di storia. E il merito di aver portato la musica, le parole, le tradizioni e con esse la storia del Salento e della Grecía in giro per il mondo. Il Canzoniere grecanico salentino, fondato da Rina Durante nel febbraio del 1975, compie 50 anni. Il primo concerto, il 16 marzo al teatro Augusteo di Salerno. Un lungo viaggio che ha attraversato i cambiamenti del territorio, dei luoghi, delle persone, adattandosi semza mai perdere le radici. Il 2025 sarà dunque l’anno dei grandi festeggiamenti con un tour internazionale, un album, un documentario, una mostra interattiva e due giorni di festa a Melpignano. Mesi nel corso dei quali gli attuali componenti (Mauro Durante, Giulio Bianco, Emanuele Licci, Massimiliano Morabito, Giancarlo Paglialunga, Silvia Perrone e Alessia Tondo), saranno affiancati da Rossella Pinto e Roberto Licci, voci della prima storica formazione della quale facevano parte i compianti Bucci Caldarulo, Luigi Chiriatti e Daniele Durante.

Grazie alla capacità di innovare pur restando fedele alle radici, il Canzoniere è considerato oggi dalla critica la realtà italiana di world music più acclamata a livello globale. Così, dopo il Monk di Roma lo scorso 23 marzo, il Canzoniere sarà a Chicago (27 marzo), in Georgia (28 marzo), nel Tennessee (30 marzo) e a New York City (2 aprile). Già fissate poi le date a Budapest (12 aprile), a Londra per il (17 maggio), a Casablanca in Marocco (23 maggio), nella Repubblica di Macedonia del Nord (5 giugno), nei Paesi Bassi (7 giugno). Poi il ritorno in terra natìa con i concerti di Casarano(16 maggio), Tricase(12 giugno) e Galatina(28 giugno).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author