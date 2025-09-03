Cantieri BRT a Taranto, il Comune: “Non dureranno fino a Natale”

L’amministrazione apre un tavolo con le categorie: “Un’opera storica per la mobilità, dialogo coi commercianti”

L’Amministrazione comunale di Taranto ha rassicurato cittadini e operatori economici riguardo ai lavori in corso per il Bus Rapid Transit (BRT), il nuovo sistema di trasporto rapido e sostenibile.

Pur riconoscendo le difficoltà legate alla presenza contemporanea di più cantieri, soprattutto in vista della ripartenza autunnale e delle festività natalizie, il Comune ha precisato che gli interventi su Corso Umberto non si protrarranno fino a dicembre, ma dovrebbero concludersi entro la prima decade di ottobre. I lavori sono realizzati per tratti e completati a step, così da contenere i tempi e ridurre l’impatto sulla viabilità e sulla disponibilità di parcheggi.

Il progetto prevede due linee principali, per un totale di oltre 70 km, destinate a collegare i quartieri al centro cittadino in modo più rapido ed efficiente, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Parallelamente, l’Amministrazione sta individuando soluzioni compensative per migliorare l’accessibilità e la disponibilità di parcheggi, in collaborazione con altri enti. Inoltre, sarà istituito un tavolo permanente con le associazioni di categoria, per monitorare in tempo reale le criticità e concordare le risposte più efficaci.

“Il BRT è una sfida e un’opportunità per Taranto e solo attraverso il dialogo con la comunità sarà possibile coniugare innovazione, accessibilità e tutela delle attività economiche”, sottolinea il Comune.

