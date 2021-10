BRINDISI- Sono campioni d’Italia nel doppio maschile di canottaggio gli atleti Giuseppe Coverta e Francesco Aprile; Vincenzo Gorgoni e Elio Narcisi, Daniele Pavan e Alessandro Martina, Paolo Vivian -Fabrizio Tucci e Patrizio Corona nell’8 yole del Brindisi rowing club: gli ori sono arrivati nella gara disputata nel week-end del 9 e 10 ottobre a Ravenna, sul bacino artificiale della Standiana, dove si sono svolti i campionati italiani in tipo regolamentare.

Nella giornata di domenica, prime a gareggiare sono state le ragazze della categoria Master B femminile che nella specialità del doppio si sono classificate al quarto posto (Laura Pecoraro – Rossana Morgese). A scendere in campo, poi, il doppio maschile (Vincenzo Gorgoni e Elio Narcisi) che ha conquistato il quarto posto, a causa di un problema tecnico riscontrato prima della partenza.

Poi l’argento e vice campioni d’Italia per il quattro iole misto societario con la canottieri The core: impegnati gli atleti timoniere (Daniele Pavan-Alessandro Martina) in compagnia di Paolo Vivian -Fabrizio Tucci e Patrizio Corona della canottieri The core di Sabaudia.

Si è chiusa la giornata nel migliore dei modi con la conquista dell’ultimo titolo in palio con la barca regina del campionato l’8 yole maschile nella categoria B e misto (the core Lazio). Un titolo cercato, voluto e conquistato con tanta fatica dai ragazzi del Brindisi rowing club conquistando non il metallo più prezioso ma vincendo contro avversari più forti del panorama nazionale di categoria.