Canottaggio, Cus Bari secondo nella storica regata di Napoli

Domenica 14 gennaio, sul lungomare di Napoli si è svolta l’edizione 2024 della storica regata di canottaggio “Coppa Lysistrata”, la più antica competizione remiera italiana, nella quale il Cus Bari ha partecipato, ottenendo ottimi risultati e affermandosi tra le società più in forma del Centro-Sud.

L’edizione numero 108 è stata vinta dal Circolo del Remo e della Vela Italia, organizzatori della manifestazione che si è svolta con sfida in otto jole, come da tradizione, con equipaggi composti da due under 17, due under 19, due senior e due master. Nove sono stati i trofei assegnati durante la giornata.

Il Cus Bari ha conquistato il secondo posto nella 8j Open Lysistrata con Carlo Vedana, Emanuele Fiume, Antonio Vicino, Luca Del Prete, Francesco Cioffi, Andrea Licciardi, Filippo Prezioso, Nicola Rotondo e Alessandro Speranza come timoniere. Primo invece è arrivato nella 4Gig Under14 con Andrea Annacontini, Nicola Tortelli, Carlotta Livorti, Elena Cioffi, Nicola Bussola (timoniere) e nella 8j Master Open maschile con Antonio Prezioso, Filippo Postiglione, Vincenzo Di Maio,Marco Fanelli, Domenico Antonacci, Gianfranco Fino, Luca De Giosa, Andrea Antezza e Alessandro Speranza (timoniere).

“Nella gara principale – ha spiegato il caposezione canottaggio del Cus Bari, Marco Fanelli – per ogni società partecipano i migliori due atleti di ogni categoria, creando così la 8 yole, barca tipica da mare. Oltre a questa abbiamo partecipato anche ad altre, ottenendo si due primi posti, ma anche altri piazzamenti buoni che ci portano ad essere una delle più valide società del Centro-Sud. In passato eravamo anni luce di distanza dalle società partenopee. Ora, come dimostrato, ce la giochiamo. Siamo molto soddisfatti”.

La società barese ha fatto bene anche nella 8j Open Femminile con Paola Pastore, Roberta Mastrorilli, Anna Piro, Angelica De Fazio, Donatella Costantini, Elena Patarnello, Valeria Corriero, Chiara Campanile, Alessandro Speranza (timoniere e nella 8jole maschile con Angelo Barletta, Michele Straziota, Vito D’Agostino, Armando Avolio, Giuseppe Sblendorio, Andrea Riccardi, Claudio Di Rienzo, Giancarlo Tricarico e Saverio Binetti, timoniere).

