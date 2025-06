Canosa, vicini Lanzone ed Aguilera. Si lavora per diverse conferme

Messa alle spalle l’amara finale playoff persa a Gela, il Canosa del presidente Alessandro Di Nunno è a lavoro per programmare la nuova stagione. L’obiettivo dei rossoblù sarà quello di recitare un ruolo da protagonisti nelle affollate zone alte di classifica del prossimo campionato di Eccellenza. In tal senso sarebbero vicinissimi all’approdo in riva all’Ofanto Vincenzo Lanzone, esterno offensivo classe 2001 proveniente dalla Polimnia, e Pablo Aguilera, attaccante trentunenne reduce dall’avventura in nerazzurro stellato a Bisceglie.

Il club lavora, inoltre, a diverse conferme. Dopo i rinnovi di Josè Manuel Solano e Davide Lamacchia (leggi qui), l’intento del Canosa sarebbe quello di trattenere altri perni dell’organico della stagione appena conclusa: dialoghi in corso con gli esterni Stefano Santoro e Luigi Coco, il difensore e capitano Murilo Gomes ed il portiere Stefano Tarolli.

La società proverà a trattenere anche due pezzi pregiati come Jesùs Jimenez (attaccante) e Francesco Barrasso (centrocampista), entrambi corteggiati da club di Serie D.

In panchina è ormai ufficiale la separazione con il tecnico Vincenzo Lanotte, tra i nomi sondati per il suo successore quello dell’ex Bitonto Francesco Modesto, il club non avrebbe ancora individuato però un profilo su cui affondare il colpo.

