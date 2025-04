Canosa, un sogno chiamato playoff: si parte da Galatina

All’ultima giornata, sul filo del rasoio fino all’ultimo minuto, con due risultati da far combaciare, come se il destino avesse deciso di rendere tutto più bello. Il Canosa giocherà i playoff di Eccellenza per la prima volta nella sua storia, 29 anni dopo l’ultima apparizione nel campionato di Serie D. Ad attendere i rossoblù c’è il Galatina, sfida in programma allo stadio Italia domenica 27 aprile ed in diretta streaming su Antenna Sud: in Salento ai ragazzi di mister Lanotte un solo risultato a disposizione nei 120 minuti, per una semifinale da vivere con leggerezza, parola del presidente Alessandro Di Nunno. L’approfondimento nel servizio.

