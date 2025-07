Canosa, ufficiale il classe 2004 Demichele

Un esterno per il Canosa. Il club pugliese, infatti, ha annunciato l’arrivo di Samuele Demichele, classe 2004 reduce dall’esperienza al Bitonto con cui ha messo a referto 7 reti e 5 assist nello scorso campionato. Queste le prime parole di Demichele con la nuova maglia: “Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza, darò tutto per questa maglia e per regalare gioie ai tifosi”.

