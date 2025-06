Canosa spera ancora nella Serie D: il club punta sul ripescaggio

Dopo la sconfitta nella finale dei playoff nazionali con il Gela, il Canosa non rinuncia alla speranza di accedere comunque alla Serie D.

A confermarlo è stato il direttore generale Vito Trallo, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud al termine della gara disputata in Sicilia. “Presenteremo domanda di ripescaggio”, ha dichiarato pur riconoscendo che le possibilità di ottenere il salto di categoria per questa via non sono molte.

In ogni caso, è già pronto a ripartire un progetto ambizioso in Eccellenza, volto a costruire una squadra in grado di puntare con decisione alla vittoria del prossimo campionato. La società resta ambiziosa e determinata.

Non trovano fondamento le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo un presunto interesse per il titolo sportivo del Gravina. La dirigenza rossoblù si concentra ora sul prossimo futuro, tra pratiche federali, valutazioni tecniche e piani di rafforzamento. Il Canosa, dunque, riparte dal campo e da una certezza: la voglia di continuare a crescere, con o senza la Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author