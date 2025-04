Canosa, processione della Desolata: domani in diretta su Antenna Sud

La città di Canosa si prepara al solenne momento della processione della Desolata. Il rito, simbolo del sabato santo, in cui 400 donne coperte da un velo nero urlano il dolore di una mamma che ha perso un figlio, sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud. Tutta la comunità intanto è all’opera per omaggiare al meglio la Vergine e la tradizione entrata a far parte del dna dei cittadini di Canosa.

