Canosa, per la panchina favorito l’ex Bitonto Modesto

Il Canosa potrebbe aver scelto il proprio allenatore, il favorito ora più che mai è Francesco Modesto, in questa stagione subentrato a Bitonto, nella sua città, in una situazione abbastanza complessa e capace di traghettare i neroverdi alla salvezza in Eccellenza. Il tecnico bitontino sarebbe il profilo scelto dalla società, avendo superato la candidatura di Pasquale De Candia, corteggiato per giorni dal Canosa ma proiettato verso la Primavera del Bari o, altrimenti, un anno sabbatico dopo la cavalcata trionfale alla guida del Barletta. L’ex Manfredonia e Fidelis Andria avrebbe, infatti, rifiutato anche una ricca proposta del Brindisi.

La società del presidente Alessandro Di Nunno e mister Francesco Modesto potrebbero sedersi all’inizio della prossima settimana per definire l’accordo e cominciare a programmare la nuova stagione: anche in base alle indicazioni del tecnico il mercato del Canosa potrà, così, entrare nel vivo.

