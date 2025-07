Canosa, nuova data per il raduno: si parte il primo giorno di agosto

Cambio di programma per il Canosa Calcio 1948 in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. In seguito alla comunicazione ufficiale da parte della LND Puglia, che ha fissato la prima giornata del campionato di Eccellenza per domenica 31 agosto, la società rossoblù ha deciso di anticipare l’inizio delle attività.

Il raduno della squadra si terrà ora venerdì 1° agosto presso lo Stadio “San Sabino”, e non più nella data inizialmente annunciata. Si tratta del primo passo concreto verso una stagione che si preannuncia intensa e combattuta.

Confermate invece le date del ritiro estivo, che si svolgerà come da programma a San Marco in Lamis, dal 4 al 12 agosto. Una settimana fondamentale per il lavoro atletico e tattico del gruppo, agli ordini dello staff tecnico.

