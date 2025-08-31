Canosa, Modesto: “C’è la giusta mentalità, puntiamo molto sull’intensità”

Esordio con vittoria per Francesco Modesto sulla panchina del Canosa, il tecnico rossoblù commenta così la vittoria per 3-0 ai danni del Massafra: “Era importante vincere e fare una buona prestazione, siamo stati compassati in avvio ma alla distanza siamo usciti, i ragazzi hanno fatto bene. Puntiamo molto sull’intensità, la squadra ha gestito al meglio”.

Il campionato di Eccellenza presenta diverse concorrenti per la lotta alla promozione, obiettivo di questo Canosa: “È questione di mentalità, ci prepariamo ogni giorno per questo”.

Vittoria netta e mai in discussione nonostante le pesanti assenze di Strambelli, Lanzone e Barrasso: “C’erano diversi assenti ma chi è stato chiamato in causa ha fatto benissimo, l’atteggiamento da parte di tutti è quello giusto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author