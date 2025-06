Canosa: litiga con compagna e si lancia dal balcone, ferito 30enne

Ha litigato con la compagna, distrutto gli arredi di casa, per poi lanciarsi dal balcone del loro appartamento al secondo piano di un condominio della zona 167 di Canosa di Puglia, nel nord Barese. È quanto accaduto nella tarda serata di domenica scorsa quando un uomo di 30 anni, con precedenti per maltrattamenti, è stato soccorso dagli agenti della polizia che lo hanno trovato sull’asfalto con una tibia rotta e privo di conoscenza. A chiedere l’intervento dei poliziotti, sono stati i vicini di casa spaventati dalle urla che provenivano dall’abitazione della coppia. La compagna sta bene, non ha subito aggressioni ma la polizia vaglia la posizione del 30enne che è ricoverato nell’ospedale di Barletta. (ANSA).

