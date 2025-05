Canosa, Lanotte: “Siamo la mina vagante dei playoff. Ce li giochiamo con umiltà”

Serenità, spirito di gruppo e determinazione: sono questi gli ingredienti del Canosa secondo Vincenzo Lanotte, tecnico della squadra rossoblù. Ecco le sue parole a LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud.

“Ci siamo giocato le carte nel migliore dei modi. Noi per poter ambire al passaggio potevamo solo vincere. I ragazzi sono stati bravo, abbiamo fatto due ottime gare, sia a Galatina che domenica. I ragazzi hanno fatto una grandissima gara. Ora siamo ai playoff. Ho detto ai ragazzi che siamo la mina vagante, ce l’andiamo a giocare con tutti con grande umiltà e con chiunque. Siamo tranquilli, sereni e ci giocheremo le nostre carte. Quest’anno il campionato è stato tosto, tra playoff e playout c’era poco distacco. Ti potevi trovare a lottare per la salvezza da un momento all’altro. Siamo stati bravi con lo staff a recuperare ragazzi demotivati, che volevano andar via. Io ho cercato di dare il giusto valore ai senatori, dare la grande importanza soprattutto a coloro che avevano poco spazio. La nostra fortuna è stata che i ragazzi che giocavano poco o hanno avuto meno spazio degli altri, hanno alzato il livello di attenzione negli allenamenti”.

