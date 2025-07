Canosa, l’allenatore per il prossimo campionato sarà Modesto

Il Canosa Calcio 1948 rende noto di aver affidato la guida tecnica della squadra per la stagione 2025/2026 a mister Francesco Modesto. E’ il tecnico barese il prescelto dalla società per dare continuità al progetto tecnico avviato due anni fa. Una scelta mirata ed oculata quella del presidente Alessandro Di Nunno e del direttore sportivo Gianco Francavilla che hanno individuato in Modesto il profilo giusto a cui affidare la panchina rossoblù. Dopo la splendida cavalcata nei play-off nazionali della stagione da poco conclusosi, la società intende voltare pagina con l’obiettivo di mantenere alta la competitività della squadra fra riconferme e nuovi acquisti nel prossimo campionato di Eccellenza.

Modesto, classe 1978, è reduce dal miracolo salvezza con il Bitonto, squadra che ha condotto, subentrando a stagione in corso, alla permanenza nel massimo campionato regionale con tanto di terzo miglior rendimento in assoluto dal suo arrivo.

La carriera inizia nel 2014 come vice allenatore della Spal in Serie D, seguono le parentesi come capo allenatore con l’Unione Calcio Bisceglie prima e con il Bitonto poi nell’annata 2016/2017. Il suo percorso di crescita si incrocerà, nella stagione 2017/2018, con quello del grande Nevio Orlandi alla Vibonese. In terra calabra, nelle vesti di vice-allenatore, vincerà il campionato di Serie D fino a laurearsi vice campioni d’Italia nella poule scudetto nazionale, venendo sconfitto in finale dalla Pro Patria. Sempre con la Vibonese, disputerà il campionato di Lega Pro l’anno successivo, seguendo poi Nevio Orlandi anche sulla panchina del Casarano. Bitonto, città sua d’origine, l’ultima tappa della sua carriera. Da calciatore, vanta centinaia di presenze fra Serie C, Serie D ed Eccellenza con le maglie di Potenza, Ravenna, Campobasso, Cerignola, Nardò, Fasano, Bisceglie.

«Sono contento e soddisfatto di questa nuova avventura, il Canosa – spiega Modesto – è una società che vuole fare calcio, seria, ambiziosa, sono una persona che vuole migliorarsi sempre di più ed è per questo che ho accettato la sfida. Occorre ripartire ed iniziare a lavorare con serenità e soprattutto umiltà che è alla base di tutto. Sono un allenatore giovane che ha avuto diverse parentesi con un tecnico importante come Orlandi in piazze e campionati di rilievo. Metterò a disposizione dei giocatori la mia esperienza, supportandoli in maniera costante. Cercheremo di dare più soddisfazioni possibili ad una città che ha fame di calcio, la parola d’ordine però è sempre la stessa, umiltà. Chiedo ai tifosi di starci accanto e supportarci, solo insieme, noi da una parte e loro dall’altra, sarà possibile fare grandi cose insieme».

