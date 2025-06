Canosa, la Serie D da utopia ad obiettivo concreto: ora la finale

Dai playoff conquistati all’ultima giornata, alle vittorie esterne di Galatina e Mola, fino al gol vittoria al 119’ contro la Battipagliese, valso la finale col Gela: una post-season col brivido per il Canosa, quasi sempre di rincorsa, perché è proprio nelle difficoltà che i ragazzi di Vincenzo Lanotte si esaltano. Spalle al muro, costretto alla vittoria, il Canosa sa far male a chiunque, lo dimostra la storia di questa stagione, fatta di rincorse, in campionato e ai playoff. Al contrario, la gestione non fa per i rossoblù, come palesato nella gara di ritorno con la Battipagliese.

La natura combattiva di questo Canosa ha fatto sì i rossoblù potessero riscattare, in questi playoff, un rendimento stagionale esterno non impeccabile: soli 24 punti su 63 conquistati lontano dal “San Sabino”, poi le due vittorie playoff, fuori casa, contro Galatina e Polimnia. Nuove certezze esterne scricchiolate domenica scorsa al “Provenza”, una sconfitta indolore da cui trarre beneficio in vista della doppia finale contro il Gela. Disputare l’ultimo atto degli spareggi sembrava utopia, a metà stagione il Canosa navigava nel limbo tra playoff e playout, l’arrivo di mister Lanotte ha svoltato un’annata che pareva destinata all’anonimato. La Serie D da sogno lontano ad obiettivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author