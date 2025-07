Canosa, il ds Francavilla rivela: “Domani annunceremo Aguilera”

Non solo Lanzone. Il mercato del Canosa si appresta ad entrare nel vivo. Nel corso dello speciale Calciomercato, in onda su Antenna Sud, il ds dei pugliesi, Gianco Francavilla, ha annunciato un altro rinforzo: “Oggi abbiamo ufficializzato Lanzone, un giocatore che a noi piace tantissimo e che avevo provato a prendere lo scorso anno. È in arrivo anche Aguilera del Bisceglie che ufficializzeremo domani. Perché non abbiamo presentato la domanda di ripescaggio? Le leggi sono cambiate, serviva un’operazione da 100mila euro che il presidente era pronto a versare. Per quanto concerne la graduatoria, però, eravamo molto lontani e non avremmo avuto speranze. Abbiamo lavorato molto sulle riconferme ed è stata dura, avevamo giocatori seguiti da diversi club di Eccellenza e Serie D ma vogliamo che il progetto vada avanti. Ripartiamo da una buona base a cui aggiungeremo tasselli di spessore. C’è ancora tempo, con il tempo ci riusciremo”.

