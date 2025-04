Canosa, il ds Francavilla: “Galatina società modello, non merita di essere denigrata”

Con il successo ai danni del Galatina, il Canosa ha staccato il pass per la finale playoff di Eccellenza pugliese. Il match, tuttavia, è stato macchiato dai violenti scontri nel finale. Scontri che, tuttavia, non hanno minato la stima tra le due società, come dichiarato dal ds del Canosa Gianfranco Francavilla nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Per colpa di qualcuno, stanno denigrando una società per bene. Il presidente del Galatina è una persona eccezionale, così come il ds. Non meritano di essere travolti da questa situazione, sono stati ospitali e si sono dissociati subito, dividendoci da quei quattro o cinque elementi che hanno macchiato una pagina di sport. Il Galatina è una società modello, con persone straordinarie. Sono solidale con il ds e con il presidente, i quali sono persone eccezionali. Sperando che queste situazioni non succedano più”.

Archiviata la semifinale, il Casona volge lo sguardo sulla finale con il Polimnia e sul futuro: “Il nostro presidente ha avviato un progetto duraturo”, ha ammesso Francavilla: “Siamo ad un buon punto, lo scorso anno abbiamo patito la penalizzazione non per colpa della società attuale. Tuttavia, non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a lavorare. Quest’anno abbiamo regalato alla città la storia, poiché il Canosa non era mai arrivati in finale playoff. Siamo sul pezzo, non vogliamo fermarci e vogliamo arrivare fino in fondo. In questa fase non esistono favoriti, bisogna arrivare bene mentalmente e fisicamente. La Polimnia è una buona squadra, è stata costante ed è forte come noi. Sarà una partita da giocare alla pari, vogliamo regalare una gioia al presidente e alla città”.

