Canosa-Gela 2-0: Mangialardi e Jimenez fanno sognare la bolgia rossoblù

Il Canosa si impone con merito per 2-0 sul Gela, in una partita giocata con determinazione e attenzione tattica dagli uomini di mister Lanotte. Il primo tempo è vivace e ricco di capovolgimenti di fronte, con un gol annullato al Gela per netto fuorigioco di Coccimano e con il Canosa che recrimina per un dubbio episodio in area siciliana su un tiro di Barasso, respinto in modo contestato.

La prima frazione si chiude con il vantaggio rossoblù grazie alla rete di Mangialardi al 35’, abile a sfruttare una mischia in area avversaria e a trafiggere la difesa siciliana con una zampata letale.

Nella ripresa, spinti dal calore di oltre duemila tifosi che hanno trasformato gli spalti in una vera e propria bolgia, i padroni di casa dominano la scena. A siglare il raddoppio è Jimenez, gladiatore instancabile in campo, che conquista e trasforma magistralmente un rigore, chiudendo definitivamente la contesa.

Il Gela tenta una reazione con Vincenzi, vicino alla rete in una occasione, ma non basta. Alla fine è festa rossoblù, con la squadra pugliese che può sognare in grande, alimentando la speranza di un ritorno che potrebbe entrare nella storia del club.

La cronaca

95′ Termina la gara: Canosa-Gela 2-0

86′ Sostituzione Gela: esce Vincenzi, entra Bossa

84′ Tentativo dalla distanza del Gela: Majdana calcia, ma la palla termina alta sopra la traversa

82′ Sostituzione Gela: esce Agudiak, entra Savasta

81′ GOOOOOL! JIMENEZ! CANOSA RADDOPPIA! L’attaccante pugliese spiazza il portiere con un rigore perfetto: palla da una parte, portiere dall’altra. Esplode la gioia dei tifosi rossoblù!

80‘ Ammonito Valenti per il Gela. Diffidato, salterà la finale di ritorno

80′ Rigore Canosa: Valenti stende Jimenez, per l’arbitro è rigore!

79′ Gela vicino al gol: inserimento pericoloso di Vincenzi in area di rigore, che calcia ma manda la palla di poco sopra la traversa.

78′ Palla gol per il Canosa: ottimo scambio tra Jimenez e Cianamea, con quest’ultimo che calcia verso la porta sfiorando di pochissimo la traversa.

75′ Ammonito Barrasso per il Canosa

73′ Ammonito Di Dio per il Gela

70′ Sostituzione Gela: esce Zappalà, entra Arcidiacono

64′ Brivido per il Gela: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Agudiak svetta di testa ma la palla sfiora di pochissimo il palo.

63′ Sostituzione Gela: esce Mangialardi, entra Cianamea

60′ Canosa al tiro: Santoro calcia dal limite dell’area, ma Valenti neutralizza la conclusione, bloccando il pallone in due tempi.

57′ Sostituzione Gela: esce Coccimano, entra Caronia

54′ Ammonito Agudiak per il Gela

54′ Ammonito Gomez per il Canosa. Già diffidato, non potrà disputare la finale di ritorno

50′ Ammonito Gambuzza per il Gela

47′ Primo tiro della ripresa del Canosa: punizione a giro di Martinez che mette in difficoltà il portiere ospite, bravo a respingere di pugno.

46′ Iniziata la ripresa!

SECONDO TEMPO

Intervallo

49′ Si chiude il primo tempo sul punteggio di Canosa-Gela 1-0. Una partita vivace e ricca di capovolgimenti di fronte, con i pugliesi che al momento si confermano più cinici e avanti nel risultato

49′ Clamoroso errore degli ospiti: Majdana si fa ipnotizzare da Tarolli, che con un intervento decisivo respinge e salva il Canosa dal pareggio.

47′ Ammonito Vincenzi per il Gela

45′ Punizione velenosa del Canosa: Martinez dai trenta metri sfodera un tiro preciso, diretto sotto la traversa, ma Valenti si supera e con un tacco di reni devia in angolo.

44′ Ammonito Zappalà per il Gela

42′ Gela a un passo dal pareggio: discesa travolgente di Majdana sulla sinistra, che entra in area da posizione defilata e calcia, trovando la pronta respinta di Tarolli. Sulla ribattuta, la sfera arriva a Vincenzi, che da ottima posizione spreca tutto calciando clamorosamente alto.

37′ Reazione immediata del Gela: su un calcio di punizione battuto dalla distanza, Vincenzi stacca più in alto di tutti e colpisce di testa, sfiorando il palo alla destra del portiere.

35′ GOOOOOL! MANGIALARDI! CANOSA IN VANTAGGIO! In un’azione confusa nell’area avversaria, il pallone finisce sui piedi di Mangialardi che non ci pensa due volte: tiro secco e rete! Esplodono di gioia gli oltre duemila tifosi rossoblù presenti sugli spalti

22′ Pugliesi pericolosissimi: sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Martinez, il più ispirato tra i rossoblù in questo avvio, Lamacchia svetta di testa con palla che termina di poco al lato.

17′ Il Canosa recrimina: Barrasso semina il panico nella retroguardia siciliana e va alla conclusione, respinta da un difensore biancoazzurro. Restano forti dubbi sull’intervento, tra le vibranti proteste dei padroni di casa.

16′ Padroni di casa a un passo dal vantaggio: è ancora Martinez, protagonista di una poderosa cavalcata centrale, a calciare di sinistro verso l’angolino basso. Valenti si distende con grande reattività e respinge. Sulla ribattuta, Jimenez raccoglie e serve Barrasso, che insacca, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare

11′ Primo squillo del Canosa: Martinez rientra da sinistra verso il centro e prova la conclusione dalla distanza, ma Valenti si fa trovare pronto e blocca il pallone in presa bassa.

3′ Rete annullata per gli ospiti: Coccimano tira con palla che termina in rete ma al momento della conclusione, l’attaccante era in evidente posizione di fuorigioco.

2′ Gela al tiro: prima occasione del match per il Gela: Sessa tenta la conclusione, ma il suo tiro sorvola la traversa.

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

CANOSA-GELA 2-0 | 35′ Mangialardi (C) – Jimenez (C)

Canosa 4411 – Tarolli 6.5, Pignataro 6, Gomes 6, Lamacchia 6.5; Coco 6, Barrasso 7, Gomis 6, Martinez 7, Santoro 6.5; Mangialardi 7; Jimenez 7. A disposizione: Capossele, Monterisi, Comitangelo, Pirelli, Pizzulli, (63’Cianamea, 6.5), Piccolo, Sequenza, Filannino. All Lanotte 7

Gela 352 – Valenti 5; Di Dio 5.5, Gabuzza 5.5, Zappalà 5.5; Giuliano 5, Sessa 5.5, Privitera 5, Vincenzi 6.5, Majdana 6.5, Coccimano 5.5, Agudiak 5. A disposizione: Colace, Brugnone, Tuve, (86’Bossa, SV), Gigante, Prestia, (54’Caronia, 5.5), (82’Savasta, SV), (70’Arcidiacono, 6). All. Cacciola 5

ARBITRO: Andrea Pina appartenente alla sezione di Como. Assistenti: Alessandro Liuzza e Federico Mucciante della sezione di Milano.

Ammoniti: 44′ Zappalà (G) – 47pt’ Vincenzi (G) – 50′ Gambuzza (G) – 54′ Agudiak (G) – 54′ Gomez (C) – 73′ Di Dio (G) – 75′ Barrasso (C) 83′ Valenti (G)

Note: angoli 2-3 | recupero 4-5

