Canosa, finale playoff ad un passo: con la Battipagliese è vietato rilassarsi

La finale è a un passo ma per conquistarla servirà un altro piccolo sforzo. Canosa sulle ali dell’entusiasmo verso il “Provenza” di Macchia, sede della semifinale di ritorno dei playoff di Eccellenza contro la Battipagliese. Si riparte dal roboante 3-0 dell’andata, conquistato davanti agli oltre 2000 spettatori del “San Sabino”. Unico imperativo: vietato rilassarsi.

I ragazzi di Vincenzo Lanotte sono attesi da un’altra battaglia, la Battipagliese non ha intenzione di mollare l’osso: tre gol da rimontare per non disperdere gli sforzi di una stagione che ha visto i campani duellare punto a punto con l’Heraclea di Candela per la promozione diretta dal Girone B regionale.

Per loro, dunque, un obiettivo, per il Canosa un sogno, cominciato con la combinazione astrale dell’ultima giornata di regular season, valsa il quinto posto finale e l’approdo agli spareggi da sfavoritissima: servivano due vittorie in trasferta per accedere alla fase nazionale, ed ecco fatto, colpaccio last-minute in casa del Galatina che neanche avrebbe dovuto disputare quella semifinale, poi la notte magica a Mola di Bari contro la Polimnia.

Il presidente Di Nunno aveva definito questi playoff un regalo per i ragazzi al termine di una stagione lunga, estenuante, dalle oltre quaranta partite, ma da sogno, adesso, la Serie D può diventare un obiettivo concreto, da 29 anni mai così vicino.

Novanta minuti per accedere alla finale, in cui ad attendere i rossoblù potrebbe esserci il Gela, anch’esso vittorioso per 3-0 nel primo atto contro i molisani del Venafro.

A Macchia, contro la Battipagliese, mister Lanotte dovrà tener d’occhio i tre diffidati, Murilo Gomes, Lamacchia e Solano, quest’ultimo perno del centrocampo insieme a Barrasso nel consueto 3-5-1-1, con bomber Jimenez supportato dal solito Mangialardi. Attesi in Campania circa 200 tifosi rossoblù, appuntamento domenica 1 giugno alle 16:30 con Battipagliese-Canosa in diretta su Teleregione, in streaming e sul canale 77 del digitale terrestre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author