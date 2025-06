Canosa, festa maturità del Fermi dedicata ad Antonio e Domenico

Gli occhi lucidi, gonfi di emozione e nostalgia. Le mani che tremano per l’ansia della prima prova da affrontare e che consacra l’ingresso nell’età adulta. La voce spezzata dalla commozione nel rivivere un dolore troppo grande. “A breve sosterremo l’esame di maturità e accanto a noi dovevano esserci anche Domenico e Antonio che purtroppo non sono qui”, poi la voce di Sara si ferma e le lacrime iniziano a scendere sui volti degli studenti e delle studentesse della quinta B del liceo Fermi di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Perché nell’ultimo giorno di scuola, segnata come da tradizione da una festa con palloncini colorati, hanno voluto ricordare Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, morti nel luglio di due anni fa in un terribile incidente stradale. Da allora, i loro compagni e compagne di classe non li hanno mai dimenticati. E non lo hanno fatto neppure oggi. “È stato organizzato tutto da loro”, spiega una delle insegnanti, Nunzia Lansisera. “È stato commovente, hanno mostrato una grande sensibilità. Quel lutto così improvviso e ingiusto, li ha graffiati nel profondo”, aggiunge. E così la giornata di festa è stata occasione per “non dimenticare due amici che però restano nei loro cuori”, conclude la docente.

