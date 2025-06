Canosa, estorsioni e mafia: DIA sequestra beni per 2 milioni a pregiudicato

Operazione della Direzione Investigativa Antimafia nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove è stato eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione III, è stato emesso nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con numerose condanne alle spalle per reati gravi come traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.

L’azione si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento all’individuazione e sottrazione delle ricchezze di provenienza illecita. Le indagini, condotte dalla DIA sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, si sono sviluppate anche grazie a una precedente attività investigativa del Commissariato di Polizia di Canosa di Puglia.

Secondo quanto ricostruito, il destinatario del provvedimento avrebbe accumulato un patrimonio ritenuto ampiamente sproporzionato rispetto ai redditi formalmente dichiarati. Il sequestro ha riguardato 26 immobili, inclusa un’intera struttura nel centro storico di un comune della provincia BAT, una società agricola, e diverse disponibilità finanziarie, risultate intestate a terzi ma riconducibili al soggetto.

L’operazione conferma l’impegno delle autorità nella tutela del tessuto economico sano e nella repressione dei fenomeni criminali che alimentano circuiti economici opachi. Come evidenziato dalla DIA, l’intervento rientra nelle attività finalizzate a colpire le ricchezze ingiustamente accumulate e a interrompere l’infiltrazione della criminalità nel settore economico e imprenditoriale.

