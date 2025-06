Canosa, estorsioni e droga: 19 misure cautelari

BARI – Estorsioni aggravate dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, soprattutto hascisc e cocaina. Gli ordini, arrivavano dal carcere di Siracusa dove è ristretto il capoclan, il 34enne Daniele Boccuto, e i sodali – ordinati in una struttura piramidale e gerarchizzata, agivano nel centro storico e nella zona 167 di Canosa di Puglia, anche esercitando un assiduo controllo delle zone di spaccio.

diciannove misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della sesta provincia in una inchiesta condotta dalla Dda di Bari, nei confronti di altrettante persone ritenute vicine al clan Boccuto. In otto finiscono in carcere, 9 ai domiciliari. Secondo l’accusa il gruppo avrebbe anche sottoposto a violente estorsioni gli operatori che arrivavano in paese per montare le giostre del luna park.

L’inchiesta è stata avviata nell’aprile 2022 ed è andata avanti fino al novembre dell’anno successivo. A dare il via agli accertamenti investigativi, un arresto eseguito in flagranza a carico di un uomo e il contestuale sequestro di hashish, cocaina, armi clandestine e munizionamento da guerra. Secondo le indagini, Bari e Foggia sono i canali di approvvigionamento del clan, il capoluogo anche per lo stretto legame con gli Strisciuglio, gruppo dal quale si sarebbe rifornito di armi, anche da guerra; in terra dauna i legami con uno dei più temuti clan foggiani, quello dei Sinesi-Francavilla con riti di affiliazione camorristici. E poi azioni di sangue per controllare le piazze di spiaccio i cui proventi – almeno 3mila euro al giorno – venivano lasciati in casse comuni. E un linguaggio criptico per definire lo stupefacente.

