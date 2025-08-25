Canosa di Puglia, poliziotto in malattia ma con certificati medici falsi: indagato per truffa

TRANI – Un malato immaginario: una truffa, commessa ai danni dallo Stato, di cui si è reso protagonista un poliziotto in servizio presso il Commissariato di Canosa.

Un inganno svelato dalle indagini dei suoi colleghi della Questura Bat che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva da parte del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani. Indagati anche due medici per il reato di falsità ideologica in certificati, commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità.

Le indagini, coordinata dalla Procura di Trani, svolte anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ha preso le mosse da alcune difformità evidenziate nel corso di verifiche interne attivate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia e riguardanti la fruizione di periodi di malattia richiesti da un operatore di quell’ufficio.

Le indagini hanno rilevato che i permessi erano stati richiesti sulla scorta di numerose attestazioni mediche per visite specialistiche di fatto mai effettuate. La genuinità dei certificati è apparsa immediatamente dubbia presentando firme e grafie diverse, e in alcuni casi l’assenza del timbro dello studio medico.

La Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, ha concentrato gli accertamenti su oltre trenta certificati medici di uno studio odontoiatrico di Cerignola, evidenziando, nella fase delle indagini preliminari, come le visite mediche non fossero mai state effettuate e che i relativi certificati falsi fossero poi stati presentati dal dipendente a giustificazione dei giorni di permesso per malattia.

