Canosa di Puglia, incendio in garage: salvati due anziani

Paura e fumo a Canosa di Puglia, dove un incendio scoppiato in un garage di via Cadorna ha minacciato la vita di una coppia di anziani. Le fiamme, divampate nella mattinata di oggi, hanno rapidamente avvolto il garage e si sono propagate all’appartamento sovrastante, abitato da due coniugi di 79 e 80 anni.

Il tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Canosa di Puglia è stato decisivo. I poliziotti, con grande coraggio, si sono calati dal tetto e, utilizzando una scala, sono riusciti a trarre in salvo i due anziani, intrappolati nell’appartamento invaso dal fumo.

Sia i coniugi che gli agenti intervenuti hanno riportato intossicazione da fumo e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’incendio è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, supportati dai volontari delle associazioni Misericordie e OER. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

