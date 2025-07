Canosa di Puglia: esploso ordigno, indaga la polizia

Un ordigno di fattura rudimentale è stato fatto esplodere nella mattinata di oggi davanti al portone dell’abitazione di un 47enne di Canosa di Puglia, nel nord Barese, in via Principe Umberto di Savoia, strada a ridosso del centro cittadino. La deflagrazione ha danneggiato l’ingresso della palazzina a due piani senza fare feriti. Sull’accaduto indaga la polizia che non esclude alcuna pista investigativa, tra cui un avvertimento o un regolamento di conti maturato nell’ambito dei traffici illeciti della città. L’inquilino della palazzina ha infatti precedenti per spaccio di droga. Gli agenti stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. (ANSA).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author