Canosa, coltelli e petardi agli eventi sportivi: raffica di Daspo

Due episodi di particolare gravità avvenuti durante manifestazioni sportive a Canosa di Puglia hanno acceso i riflettori sulla sicurezza negli impianti sportivi. Un uomo armato di coltelli ha minacciato il presidente di una squadra di basket per entrare senza biglietto, mentre un giovane tifoso recidivo ha lanciato petardi e aggredito agenti durante una partita di calcio. Entrambi sono stati raggiunti da provvedimenti di DASPO, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione della violenza negli stadi.

A seguito di questi e altri episodi, il questore della provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha emesso negli ultimi mesi 38 provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Le misure non hanno riguardato soltanto comportamenti violenti legati direttamente agli eventi sportivi, ma anche soggetti indiziati di reati gravi, come spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e reati di tipo associativo.

Il primo fatto risale al 12 marzo 2025, durante una partita del campionato interregionale di Serie B tra Canasium Basket e Antoniano Aversa, al palasport di Canosa. Un uomo di circa 30 anni ha tentato di accedere all’impianto senza biglietto, minacciando con due coltelli il presidente della squadra di casa. Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia sono stati aggrediti con calci dall’individuo, che è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Trani.

Per questo episodio, il Questore ha disposto nei suoi confronti un DASPO della durata di due anni, che gli vieta l’accesso a tutti gli impianti sportivi italiani dove si svolgono partite di basket.

Il secondo episodio è avvenuto il 25 maggio 2025, allo stadio comunale “San Sabino”, durante la partita di calcio tra Canosa Calcio 1948 e Battipagliese, valida per i play off nazionali di Eccellenza. Un giovane tifoso, classe 2003 e già sottoposto a un precedente DASPO, è stato individuato mentre lanciava petardi dalla tribuna. Alla richiesta degli agenti di identificarsi, il giovane ha reagito con spintoni e minacce, atteggiamento proseguito anche durante l’identificazione negli uffici del Commissariato. Per lui è scattato un nuovo DASPO della durata di cinque anni, con obbligo di presentazione presso la polizia ogni volta che la squadra del Canosa Calcio disputa un incontro ufficiale. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

I provvedimenti adottati dalla questura non si limitano a fatti accaduti durante le partite: tra i 38 DASPO emessi figurano anche quelli cosiddetti “fuori contesto”, applicati a soggetti ritenuti socialmente pericolosi per condotte gravi, anche estranee al contesto sportivo, ma considerate potenzialmente destabilizzanti per la sicurezza pubblica.

“La sicurezza negli impianti sportivi e la tutela delle tifoserie sane sono una priorità. Lo sport deve restare un luogo di condivisione e rispetto, non teatro di intimidazioni e violenze,” ha dichiarato il questore Alfredo Fabbrocini. L’attività di monitoraggio della polizia di Stato continuerà con fermezza, in sinergia con le società sportive e le istituzioni locali, per garantire che gli stadi e i palazzetti restino spazi sicuri per tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author