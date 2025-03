Canosa di Puglia, armato durante partita di basket minaccia i presenti, arrestato

È entrato nel palazzetto dello sport di Canosa di Puglia, nel nord Barese, mentre due sere fa era in corso la partita di basket tra la squadra di casa e la campana Bio verde Antoniana. Armato di coltelli, avrebbe urlato di avere il comando della zona pretendendo di assistere al match senza pagare il biglietto, e creando scompiglio tra giocatori in campo e i circa 500 tifosi sugli spalti. Per questo è stato arrestato dagli agenti della Polizia. In manette è finito un 30enne con precedenti penali, accusato di minacce, porto abusivo di arma bianca, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto in flagranza e i coltelli sono stati sequestrati. A tentare di placarlo sono stati prima gli addetti all’ingresso della struttura sportiva, poi presidente e allenatore della Canusium basket preoccupati che potesse ferire qualcuno. Al loro arrivo i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo consentendo la ripresa del gioco finito con la vittoria dei padroni di casa. (ANSA)

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts