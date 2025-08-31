31 Agosto 2025

Antonio Cafagna (Foto: Canosa Calcio - Amedeo Coratella)

Canosa, Cafagna: “Progetto importante, felice per il gol all’esordio”

Antonio Specchio 31 Agosto 2025
centered image

Subito decisivo Antonio Cafagna, centrocampista autore di una delle tre reti segnate dal Canosa nella vittoria sul Massafra. Il classe 2002 commenta così il suo esordio in rossoblù: “Abbiamo iniziato bene, frutto del lavoro che facciamo da un mese a questa parte, servirà continuare così. Ho sposato un progetto importante qui a Canosa, sono molto contento di questa prestazione che dedico alla mia famiglia“.

