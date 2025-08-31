31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto: Canosa Calcio 1948 - Amedeo Coratella

Canosa, avvio senza affanni: 3-0 secco al Massafra. Di Piazza subito decisivo

Antonio Specchio 31 Agosto 2025
centered image

Parte senza affanni e con una vittoria netta il campionato di Eccellenza dell’ambizioso Canosa: al “San Sabino” i rossoblù di Francesco Modesto liquidano il Massafra con un secco 3-0 firmato Di Piazza – Cafagna, due dei colpi da novanta del calciomercato estivo. Un esordio positivo per gli ofantini nonostante diverse pesanti assenze, su tutte quelle di Strambelli, Lanzone e Barrasso.

A sbloccare la sfida è proprio Matteo Di Piazza, il primo gol stagionale del Canosa giunge al 21′ con un regalo della difesa del Massafra: pasticcio in costruzione dei giallorossi, Aguilera ruba palla al portiere ospite Lacirignola e Di Piazza deve soltanto depositare in rete a porta vuota.
I rossoblù controllano e raddoppiano al 16′ della ripresa con una grande azione di Cafagna, l’ex Barletta e Martina sgasa sulla destra trafiggendo Lacirignola da posizione defilata. Poco dopo arriva il tris, al 73′ Di Piazza scatta in profondità e fa esultare il “San Sabino” con un tocco morbido che vale la sua doppietta personale.
Nel finale il Canosa sfiora anche il poker, mantenendo un atteggiamento famelico e determinato fino al triplice fischio, 3-0 netto e meritato per i rossoblù che saranno ospiti del Foggia Incedit nel turno infrasettimanale di giovedì 4 settembre. Il Massafra cercherà immediato riscatto, invece, nella sfida casalinga all’Acquaviva.

About Author

Antonio Specchio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Cerignola, Di Toro: “Tascone? Attendiamo la Salernitana. Attivi in entrata ed in uscita”

31 Agosto 2025 Antonio Specchio

Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, Staropoli: “Pronti ad affrontare una stagione lunga e difficile”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

🔴 Eccellenza Puglia, 1a Giornata: risultati e classifica

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, Galatina-Brindisi 0-3: gara senza storia allo Specchia

31 Agosto 2025 Redazione

Volley, Italia U21 d’argento ai Mondiali: in finale vince l’Iran 3-1

31 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Cerignola, Di Toro: “Tascone? Attendiamo la Salernitana. Attivi in entrata ed in uscita”

31 Agosto 2025 Antonio Specchio

Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, Staropoli: “Pronti ad affrontare una stagione lunga e difficile”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Canosa, avvio senza affanni: 3-0 secco al Massafra. Di Piazza subito decisivo

31 Agosto 2025 Antonio Specchio