Canosa, avvio senza affanni: 3-0 secco al Massafra. Di Piazza subito decisivo

Parte senza affanni e con una vittoria netta il campionato di Eccellenza dell’ambizioso Canosa: al “San Sabino” i rossoblù di Francesco Modesto liquidano il Massafra con un secco 3-0 firmato Di Piazza – Cafagna, due dei colpi da novanta del calciomercato estivo. Un esordio positivo per gli ofantini nonostante diverse pesanti assenze, su tutte quelle di Strambelli, Lanzone e Barrasso.

A sbloccare la sfida è proprio Matteo Di Piazza, il primo gol stagionale del Canosa giunge al 21′ con un regalo della difesa del Massafra: pasticcio in costruzione dei giallorossi, Aguilera ruba palla al portiere ospite Lacirignola e Di Piazza deve soltanto depositare in rete a porta vuota.

I rossoblù controllano e raddoppiano al 16′ della ripresa con una grande azione di Cafagna, l’ex Barletta e Martina sgasa sulla destra trafiggendo Lacirignola da posizione defilata. Poco dopo arriva il tris, al 73′ Di Piazza scatta in profondità e fa esultare il “San Sabino” con un tocco morbido che vale la sua doppietta personale.

Nel finale il Canosa sfiora anche il poker, mantenendo un atteggiamento famelico e determinato fino al triplice fischio, 3-0 netto e meritato per i rossoblù che saranno ospiti del Foggia Incedit nel turno infrasettimanale di giovedì 4 settembre. Il Massafra cercherà immediato riscatto, invece, nella sfida casalinga all’Acquaviva.

