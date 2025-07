Canosa accoglie il “Mago” Strambelli. Di Nunno fa chiarezza sullo stadio

Un “Mago” per il Canosa, ecco Nicola Strambelli, il colpo dell’estate per la società del presidente Alessandro Di Nunno, che si aggiudica il miglior calciatore dello scorso campionato di Eccellenza. Il fantasista classe ‘88, protagonista del ritorno in Serie D del Barletta, ha rescisso il proprio oneroso contratto con i biancorossi, passaggio fondamentale per accettare la proposta del Canosa, ora più che mai in pole position ai nastri di partenza della prossima Eccellenza. Resterà invece al Barletta Riccardo Lattanzio, anche lui uno degli obiettivi rossoblù.

Con un colpo da novanta il Canosa lancia, dunque, un altro segnale importante alle big del campionato. Per la cittadina ofantina una nuova primavera calcistica, il progetto Canosa Calcio, allargatosi poche settimane fa grazie all’unione con il Canusium, ha ritrovato un certo appeal, mancato per diversi decenni: la Serie D sfiorata dopo 29 anni di assenza è soltanto il punto di partenza per un club che vuol essere protagonista in uno dei campionati di Eccellenza più competitivi negli ultimi anni. Un programma partito riportando il Grifone nella massima divisione regionale dopo un lungo periodo di anonimato, poi la salvezza (con annessi playoff mancati di un soffio) conquistata due stagioni fa nonostante i nove punti di penalizzazione legati alla vecchia gestione, nel mirino adesso il salto di categoria, con calciatori, chissà se anche Strambelli, poco tempo fa lontanissimi dalle possibilità dei rossoblù.

In tal senso servirà uno stadio San Sabino adeguato alle ambizioni di questo Canosa: nel servizio il presidente Alessandro Di Nunno svela i prossimi interventi di ristrutturazione.

